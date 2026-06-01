कपिल सिब्बल के बयान पर BJP का पलटवार, शहजाद पूनावाला ने पूछा- भारत से इतनी नफरत क्यों?

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने वीडियो बयान जारी कर कपिल सिब्बल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 'कपिल सिब्बल कहते हैं कि उन्हें भारत में रहने पर शर्म आती है। सवाल यह है कि जब साल 2021 में चुनाव के बाद हिंसा हुई थी और कथित तौर पर 300 से ज्यादा BJP और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई थी, तब कपिल सिब्बल ने कभी अपना मुंह नहीं खोला। वही कपिल सिब्बल RG Kar केस जैसे मामलों के दौरान भी चुप रहे। उन्होंने कहा 'BJP का विरोध करना एक बात है, लेकिन भारत का विरोध क्यों? आपके राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन भारत से नफरत क्यों।'