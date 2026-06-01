What is Fake Signature Case: क्या है फेक साइन केस? अभिषेक बनर्जी से CID कर रही पूछताछ, कई विधायकों के नाम शामिल होने का शक



चुनाव परिणाम आने के बाद पार्टी की ओर से एक पत्र विधानसभा सचिवालय को भेजा गया था, जिसमें वरिष्ठ नेता शोभनदेव चट्टोपाध्याय के नेता विपक्ष के समर्थन में विधायकों का साइन होने का दावा किया गया था। बताया जाता है कि इस पत्र पर करीब 70 नव-निर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षर शामिल थे। लेकिन जब विधानसभा सचिवालय ने डाक्यूमेंट्स की जांच की, तब कुछ हस्ताक्षरों को लेकर संदेह पैदा हुआ। प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि कुछ हस्ताक्षर आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज नमूनों से मेल नहीं खाते। सबसे ज्यादा चर्चा चौरंगी से विधायक नैना बनर्जी और कैनिंग पूर्व से विधायक बहारुल इस्लाम के हस्ताक्षरों को लेकर हुई। आरोप है कि कुछ नामों के सामने ऐसे हस्ताक्षर किए गए, जिनकी प्रामाणिकता पर सवाल उठ रहे हैं। यह भी दावा किया गया कि कुछ मामलों में संबंधित विधायकों की जानकारी या मौजूदगी के बिना पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।