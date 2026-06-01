पार्टी से निष्काषित होने के बाद टीएमसी विधायक का आया बयान, बोले- ‘अभिषेक बनर्जी से हम मिल भी नहीं पाते हैं’



सोमवार को राज्य सचिवालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि विधानसभा में सामने आए कथित फर्जी हस्ताक्षर मामले को लेकर जो शिकायतें दर्ज की गई थीं, वे संदीपन साहा और रीताब्रता बनर्जी की ओर से की गई थीं। बताया जा रहा है कि यह विवाद उस पत्र से जुड़ा है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस ने शोभनदेब चट्टोपाध्याय को विपक्ष के नेता (एलओपी) के रूप में समर्थन देने की बात कही थी। हालांकि टीएमसी ने अपने निष्कासन आदेश में सीधे तौर पर इस मामले का उल्लेख नहीं किया है।