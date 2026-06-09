‘दुनिया से सच छिपा नहीं सकता इस्लामाबाद’, PoK में सुरक्षा बलों की बर्बरता पर बरसे रणधीर जायसवाल

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत ने एक बार फिर पूरी दुनिया को अपना स्पष्ट संदेश दिया कि संपूर्ण जम्मू, कश्मीर और लद्दाख का हिस्सा भारत का अभिन्न और अटूट अंग है, और इस पर पाकिस्तान का जबरन और अवैध कब्जा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र (UN) और अन्य वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान द्वारा कश्मीर राग अलापने के प्रयासों के बीच, भारत का यह आक्रामक पलटवार इस्लामाबाद के झूठे नैरेटिव को पूरी तरह ध्वस्त करता है। भारत ने दोटूक कहा है कि पाकिस्तान को दूसरों को नसीहत देने के बजाय पहले अपने अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों में नागरिकों को उनका बुनियादी अधिकार देना चाहिए।