‘TMC का मतलब तृणमूल माफिया कांग्रेस’, सब्यसाची दत्ता की गिरफ्तारी के बाद शरदवत मुखर्जी का तंज

Sabyasachi Dutta Arrest Bidhannagar: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। शुभेन्दु अधिकारी की सरकार का टीएमसी नेताओं पर एक्शन जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार को बिधाननगर के पूर्व मेयर और TMC नेता सब्यसाची दत्ता जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया। सब्यसाची दत्त की गिरफ्तारी पर अब शुभेन्दु सरकार के मंत्री का बयान सामने आया है।