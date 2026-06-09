बिहार: लालू यादव ने शिवचंद्र राम का इस्तीफा किया नामंजूर, टिकट न मिलने पर फूट-फूटकर रोए थे राजद नेता

पार्टी के भीतर अनदेखी और सम्मान न मिलने का आरोप लगाते हुए शिवचंद्र राम प्रेस कांफ्रेंस में ही भावुक हो गए और कैमरों के सामने फूट-फूट कर रोने लगे। इस दौरान उन्होंने राजद के सभी पदों से इस्तीफा देने की घोषणा की। उन्होंने लालू और तेजस्वी पर अपने वादे से मुकरने का आरोप भी लगाया। बाद में अचानक उनकी तबीयत भी बिगड़ गई थी। जिसके बाद उन्हें आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। जहां इलाज के बाद उनकी तबीयत में सुधार हुआ।