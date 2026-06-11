’15 मिनट के भीतर कैसे हो गया इतना बड़ा फैसला?’, मीनाक्षी नटराजन के रिजेक्शन पर कांग्रेस का तीखा पलटवार

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी ने फॉर्म में अपना ही नाम गलत लिख दिया और कई अनिवार्य जानकारियों को छोड़ दिया। चुनाव आयोग ने उन्हें सब कुछ ठीक करने के लिए समय सीमा बढ़ा दी। चुनाव आयोग वही है। दो उम्मीदवार। एक को बिना सुनवाई के ही अयोग्य घोषित कर दिया गया। दूसरे को नियमों का पालन न करने के बावजूद जीत हासिल करने का मौका मिल गया।

जब कांग्रेस ने बैठक का अनुरोध किया, तो चुनाव आयोग ने पहले तो टालमटोल की। ​​जब आखिरकार हमारी मुलाकात हुई, तो उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। आगे भी ऐसा ही देखने को मिलेगा- क्योंकि भाजपा के लिए चुनाव जीतना से कहीं ज्यादा मुश्किल है चुनाव में धांधली करना।