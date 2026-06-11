’15 मिनट के भीतर कैसे हो गया इतना बड़ा फैसला?’, मीनाक्षी नटराजन के रिजेक्शन पर कांग्रेस का तीखा पलटवार

कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन रद्द
Congress MP Syed Naseer Hussain Statement: मध्य प्रदेश से कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन रद्द होने के बाद देश की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। कांग्रेस ने निर्वाचन अधिकारी की कार्रवाई पर गहरी आपत्ति जताते हुए इस मामले को देश की सबसे बड़ी अदालत में ले जाने का ऐलान किया है।
कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन रद्द किए जाने पर कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि हम अदालत जाएंगे और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई की है, 15 मिनट में नामांकन खारिज कर दिया, जबकि झारखंड में पांच बड़ी अनियमितताओं के बावजूद नामांकन स्वीकार कर लिए, यह चुनाव आयोग के दोहरे मापदंड को दर्शाता है। जिस तरह से इसमें गड़बड़ी हुई है, वह अस्वीकार्य है। हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे।
इंडिया ब्लॉक की बैठक पर कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि सभी मौजूदा राजनीतिक स्थितियों पर चर्चा हुई और सभी मुद्दों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। इस बात पर भी चर्चा हुई कि इन मुद्दों को जनता तक कैसे पहुंचाया जाए और संदेश उन तक कैसे पहुंचाया जाए। आंदोलन के स्वरूप और विरोध के तरीके पर भी चर्चा हुई।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी और सरकार चोरी के बाद, भाजपा-चुनाव आयोग की जोड़ी ने सीट चोरी के मामले में तो मुकाबला शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया है। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनावों को देखिए। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने सभी दस्तावेज जमा कर दिए थे। कोई मामला लंबित नहीं था। चुनाव आयोग ने भाजपा की एक तुच्छ आपत्ति पर उनका नामांकन रद्द कर दिया।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी ने फॉर्म में अपना ही नाम गलत लिख दिया और कई अनिवार्य जानकारियों को छोड़ दिया। चुनाव आयोग ने उन्हें सब कुछ ठीक करने के लिए समय सीमा बढ़ा दी। चुनाव आयोग वही है। दो उम्मीदवार। एक को बिना सुनवाई के ही अयोग्य घोषित कर दिया गया। दूसरे को नियमों का पालन न करने के बावजूद जीत हासिल करने का मौका मिल गया।
जब कांग्रेस ने बैठक का अनुरोध किया, तो चुनाव आयोग ने पहले तो टालमटोल की। जब आखिरकार हमारी मुलाकात हुई, तो उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। आगे भी ऐसा ही देखने को मिलेगा- क्योंकि भाजपा के लिए चुनाव जीतना से कहीं ज्यादा मुश्किल है चुनाव में धांधली करना।
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