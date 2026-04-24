24 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

राघव चड्ढ़ा समेत 7 सांसदों के टूटने पर AAP नेता अरविंद केजरीवाल की आई पहली प्रतिक्रिया

Arvind kejriwal: आम आदमी पार्टी में बड़ी फूट पड़ गई। राघव चड्ढा ने ऐलान किया कि उनके साथ छह और सांसद बीजेपी में शामिल होंगे

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Apr 24, 2026

Arvind Kejriwal

अरविंद केजरीवाल (Photo-IANS)

Arvind Kejriwal statement: आम आदमी पार्टी को बड़ा सियासी झटका लगा है। दरअसल, राघव चड्ढा ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उनके साथ पार्टी के छह और राज्यसभा सांसद BJP में शामिल होंगे। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये पुरानी पार्टी नहीं रही। अब इसको लेकर दिल्ली के पूर्व सीएम और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई है।

अरविंद केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट 'एक्स' प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, 'बीजेपी ने फिर से पंजाबियों के साथ किया धक्का'

वहीं, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने AAP के 7 राज्यसभा सांसदों के BJP में विलय पर कहा, 'ये स्वाभाविक था। उनके कुछ सांसद भी आ रहे हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के पर्यायवाची बन चुके हैं। लूट का शासन उन्होंने दिल्ली में किया, अब पंजाब में कर रहे हैं। पंजाब की जनता पर जो पैसा खर्च होना चाहिए वो पैसा गुजरात गोवा में वे अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं।'

आदर्शों से भटक चुकी आम आदमी पार्टी: स्वाती मालीवाल

राज्यसभा सांसद स्वाती मालीवाल ने आम आदमी पार्टी छोड़ने को लेकर एक्स पर पोस्ट किया, 'साल 2006 में अपनी नौकरी छोड़कर मैंने देश सेवा का मार्ग चुना था। RTI आंदोलन, अन्ना आंदोलन, आम आदमी पार्टी के गठन और दिल्ली महिला आयोग में 8 साल निष्ठापूर्वक काम करते हुए, मैंने हर चरण में पूरी ईमानदारी और समर्पण से योगदान दिया। जिन सिद्धांतों, मूल्यों और ईमानदार राजनीति के संकल्प के साथ हमने यह सफर शुरू किया था, आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी और उनके इशारे पर पूरी आम आदमी पार्टी उन आदर्शों से भटक चुकी है।

उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में आगे लिखा, मेरे साथ उनके आवास पर उनके इशारे पर बुरी तरह मारपीट और अभद्रता की गई। उन्होंने अपने गुंडे को बचाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया और उसे बड़े-बड़े पदों से नवाजा। मुझे बर्बाद करने की धमकियां दी और हर संभव कोशिश की।

उन्होंने पोस्ट में आगे कहा, 'अरविंद केजरीवाल जी के संरक्षण में आम आदमी पार्टी में बढ़ता बेहिसाब भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ उत्पीड़न और मारपीट की घटनाएं, गुंडा तत्वों को बढ़ावा और पंजाब के साथ हो रही धोखेबाजी और लूट को देखते हुए मैंने आज पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया है। मैं इस समय संसदीय समिति की बैठक के लिए इटानगर आई हुई थी। आज रात दिल्ली लौटने के बाद इस विषय पर विस्तार से बात करूंगी।'

ये भी पढ़ें

आप में फूट पर बरसे पंजाब सीएम भगवंत मान, बोले-BJP ने पंजाबियों के साथ गद्दारी की
राष्ट्रीय
Bhagwant Mann

खबर शेयर करें:

Updated on:

24 Apr 2026 05:47 pm

Published on:

24 Apr 2026 05:11 pm

Hindi News / National News / राघव चड्ढ़ा समेत 7 सांसदों के टूटने पर AAP नेता अरविंद केजरीवाल की आई पहली प्रतिक्रिया

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘गिर जाएगी पंजाब सरकार!’ AAP में फूट के बाद कांग्रेस नेता उदित राज की वाली भविष्यवाणी

पंजाब के सीएम भगवंत मान
राष्ट्रीय

मुख्य चुनाव आयुक्त  ज्ञानेश कुमार पर 9 गंभीर आरोप, 73 सांसदों ने CEC हटाने की मांग की, 11 पार्टियां एकजुट

Gyanesh Kumar
राष्ट्रीय

राघव चड्डा के सवाल पर परिणीति चोपड़ा ने जोड़ लिए हाथ, सांसद के AAP से इस्तीफे के बाद पुराना वीडियो हुआ वायरल

Raghav Chadha AAP Resignation
मनोरंजन

कौन हैं AAP के वो 7 सांसद जो बीजेपी में हो रहे हैं शामिल

AAP 7 Rajya Sabha MP Join BJP
राष्ट्रीय

AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल को राघव चड्ढा ने दे दी सबसे बड़ी राजनीतिक चोट, कहा था- ‘खामोश कराया, हारा नहीं हूं’

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.