BJP नेता की धमकी-‘डरायेगा तो ठोकाएगा दीदी’; भड़की TMC बोली- ‘ये बंगाल की बेटी का अपमान’

टीएमसी ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक अजय की एक पोस्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया। आलोक अजय ने लिखा था- अगर तुम हमें डराने की कोशिश करोगे तो गोली मार दी जाएगी, दीदी।' टीएमसी ने इसे ममता बनर्जी के खिलाफ मौत की धमकी करार दिया। पार्टी ने कहा, 'बलात्कार की धमकियों और अपमानजनक कार्टून प्रचार के बाद अब बीजेपी ममता बनर्जी के खिलाफ खुलेआम मौत की धमकियां देने तक गिर गई है।'