28 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रोबेशनरी ऑफिसर ने दिखाई अपनी पहली कमाई, भत्ते देखकर चौंक उठे लोग

Bank Perks: बैंक ऑफ बड़ौदा के एक प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) ने अपनी पहली सैलरी स्लिप सोशल मीडिया पर शेयर की है। 40 दिनों की करीब 98 हजार रुपये की शानदार कमाई और बैंक की तरफ से मिलने वाली ढेरों सुविधाओं को देखकर इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Apr 28, 2026

Probationary Officer Salary

बैंक ऑफ बड़ौदा प्रोबेशनरी अधिकारी का वेतन।

Probationary Officer: आजकल के युवा अच्छी नौकरी और बेहतरीन लाइफस्टाइल की तलाश में रहते हैं। भारी-भरकम पैकेज वाली प्राइवेट नौकरियों के दौर में भी सरकारी नौकरी का चार्म जरा भी कम नहीं हुआ है। इसी बात को सही साबित करता है बैंक ऑफ बड़ौदा के एक युवा पीओ का हालिया वीडियो। पंकजकुमार दास नाम के इस बैंक अधिकारी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपनी पहली सैलरी स्लिप और नौकरी के साथ मिलने वाली तमाम सुविधाओं का विस्तार से खुलासा किया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है और बैंकिंग की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के बीच चर्चा का मुख्य विषय बन गया है।

वेतन का पूरा गणित ऐसे समझें

वायरल वीडियो में पंकज ने मई 2025 की अपनी पहली सैलरी स्लिप दिखाई है। इस स्लिप के मुताबिक, उनके बैंक खाते में कटौतियों के बाद इन-हैंड 98,745 रुपये आए हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि यह बड़ी रकम पूरे एक महीने की नहीं, बल्कि 40 दिनों के काम का मेहनताना है। उन्होंने अपनी कमाई का पूरा हिसाब समझाते हुए बताया कि उनकी सैलरी में बेसिक पे (मूल वेतन), मकान किराया भत्ता और महंगाई भत्ता जैसी कई महत्वपूर्ण चीजें शामिल हैं।

सुविधाओं की लंबी लिस्ट : एक नजर

सिर्फ नकद वेतन ही नहीं, पंकज ने बैंक की तरफ से मिलने वाली अन्य शानदार सुविधाओं की भी लिस्ट बताई है, जो इस नौकरी को और भी खास बनाती है। एक पीओ के तौर पर उन्हें लीज अकोमोडेशन (रहने के लिए घर), पेट्रोल का खर्च, अखबार का भत्ता, मनोरंजन भत्ता और मेडिकल सपोर्ट जैसी कई बेहतरीन सुविधाएं मिलती हैं। इसके अलावा रिफ्रेशमेंट, घर के रखरखाव, मोबाइल और इंटरनेट रिचार्ज, यहां तक कि आंखों के चेकअप का खर्च भी बैंक ही उठाता है। छुट्टियों के दौरान बैंक के गेस्ट हाउस और हॉलिडे होम में रुकने की सुविधा और बची हुई छुट्टियों को भुनाने का फायदा भी उन्हें मिलता है।

बैंक की नौकरी में काम का दबाव भी बहुत

इस वीडियो के वायरल होने के बाद इंटरनेट पर लोगों की जमकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सरकारी बैंक की इस शानदार सैलरी और सुविधाओं को देखकर कई लोग हैरान हैं। कमेंट सेक्शन में युवा पूछ रहे हैं कि इस परीक्षा को कैसे पास किया जाए। जो छात्र बैंकिंग की तैयारी करते-करते निराश हो गए थे, उन्हें पंकज का यह वीडियो देखकर एक नई ऊर्जा मिली है। वहीं, कुछ लोगों ने चुटकी लेते हुए यह भी कहा कि "सुविधाएं तो ठीक हैं, लेकिन बैंक की नौकरी में वर्कलोड (काम का दबाव) भी बहुत होता है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।"

सोशल मीडिया पर लंबी बहस छिड़ गई

आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब किसी बैंक अधिकारी की सैलरी स्लिप ने सुर्खियां बटोरी हों। इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक महिला प्रोबेशनरी ऑफिसर का वीडियो भी वायरल हुआ था। उन्होंने बताया था कि करीब ढाई साल की सर्विस और 5 इंक्रीमेंट के बाद उनकी इन-हैंड सैलरी लगभग 95,000 रुपये है। उस वक्त भी बैंकिंग सेक्टर की शानदार कमाई को लेकर सोशल मीडिया पर लंबी बहस छिड़ गई थी।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में करियर बनाना आज भी एक सुरक्षित विकल्प

अगर हम प्राइवेट बनाम सरकारी नौकरी के नजरिए से देखें, तो बैंकिंग सेक्टर हमेशा से युवाओं की पहली पसंद रहा है। आज के समय में जब प्राइवेट कंपनियों में छंटनी का डर हमेशा बना रहता है, ऐसे में बैंक पीओ जैसी नौकरी न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि भविष्य को भी सुरक्षित करती है। शुरुआत में भले ही आईटी सेक्टर का पैकेज बड़ा दिखे, लेकिन सरकारी बैंकों में मिलने वाले भत्ते (परक्स), निश्चित इंक्रीमेंट और सबसे बड़ी बात-नौकरी की सुरक्षा, इसे बेहद आकर्षक बना देते हैं। पंकज का यह वीडियो इस बात का पुख्ता सुबूत है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में करियर बनाना आज भी एक सुरक्षित विकल्प है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Business news

Published on:

28 Apr 2026 08:53 pm

Hindi News / World / बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रोबेशनरी ऑफिसर ने दिखाई अपनी पहली कमाई, भत्ते देखकर चौंक उठे लोग

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Iran News: 'ईरान की जनता एकजुट है, सरकार किसी एक व्यक्ति के भरोसे नहीं चलती'

Mohammad Hossaein Ziyaeenia
विदेश

ईरान का अमेरिका को जवाब: ‘हम पर लागू नहीं होते अंतरराष्ट्रीय समुद्री नियम’, होर्मुज जलमार्ग की सुरक्षा को बताया अपना वैध अधिकार

Iran on Strait of Hormuz
विदेश

Iran Crisis: ईरान की अर्थव्यवस्था संकट में, कंपनियां हुई बंद, 72% महंगाई बड़ी, हजारों लोग सड़क पर आए

Iran Economy Crisis
विदेश

‘ईरान चाहता हैं कि हम जल्द से जल्द होर्मुज स्ट्रेट खोल दें’, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा

US President Donald Trump
विदेश

ईरान से जंग पड़ी भारी! जानिए अमीर देश होने के बावजूद इजरायल को क्यों बेलआउट पैकेज दे रहे हैं ट्रंप?

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.