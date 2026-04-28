बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रोबेशनरी ऑफिसर ने दिखाई अपनी पहली कमाई, भत्ते देखकर चौंक उठे लोग

Probationary Officer: आजकल के युवा अच्छी नौकरी और बेहतरीन लाइफस्टाइल की तलाश में रहते हैं। भारी-भरकम पैकेज वाली प्राइवेट नौकरियों के दौर में भी सरकारी नौकरी का चार्म जरा भी कम नहीं हुआ है। इसी बात को सही साबित करता है बैंक ऑफ बड़ौदा के एक युवा पीओ का हालिया वीडियो। पंकजकुमार दास नाम के इस बैंक अधिकारी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपनी पहली सैलरी स्लिप और नौकरी के साथ मिलने वाली तमाम सुविधाओं का विस्तार से खुलासा किया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है और बैंकिंग की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के बीच चर्चा का मुख्य विषय बन गया है।