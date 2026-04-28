Iran Crisis: ईरान की अर्थव्यवस्था संकट में, कंपनियां हुई बंद, 72% महंगाई बड़ी, हजारों लोग सड़क पर आए

Iran Economy Crisis: ईरान में आर्थिक संकट (Economic Crisis) अपने सबसे खराब दौर में पहुंच गया है जहां महंगाई 72 प्रतिशत (Dearness) तक बढ़ चुकी है और आम लोगों की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। लाखों लोगों के लिए रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। बढ़ती कीमतों ने देश का बजट बिगाड़ दिया है और जरूरी सामान भी पहुंच से बाहर हो गया है। ईरान में 23000 से ज्यादा कंपनियां और फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं जिससे करीब 10 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि हालात नहीं सुधरे तो 41 लाख और लोग गरीबी में जा सकते हैं और देश अब गहरे संकट में फंस जा रहा है।