BMC का बड़ा फैसला, मुंबई में सिर्फ 28% पानी बचा, आखिर कब तक चलेगा जल संकट?

Mumbai Water Crisis: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई (Mumbai) अब पानी के संकट की ओर बढ़ रही है। गर्मी और घटते जलस्तर के बीच शहर में 15 मई से 10 प्रतिशत पानी की कटौती लागू करने का फैसला लिया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) ने इस साल मानसून को लेकर चिंता जताई है। विभाग का अनुमान है कि इस बार बारिश सामान्य से कम हो सकती है, जिसका मुख्य कारण एल-नीनो मौसम पैटर्न है। एल-नीनो के कारण समुद्र का तापमान बढ़ जाता है, जिससे बारिश पर सीधा असर पड़ता है। इसी वजह से शहरों और राज्यों में पानी की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ गई है।