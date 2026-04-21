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दिल्ली में ‘आग’ बरसेगी! 42 डिग्री तक जाएगा पारा, IMD ने इन 5 राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट

IMD Weather: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश के कई हिस्सों के लिए लू की चेतावनी जारी की है। आईएमडी ने कहा कि आने वाले दिनों में उत्तर और मध्य भारत के बड़े हिस्सों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है

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भारत

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Shaitan Prajapat

Apr 21, 2026

heatwave alert

heatwave alert

Heatwave Warning UP Punjab Haryana: देश के कई हिस्सों में गर्मी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कई राज्यों के लिए लू की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 40-42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की आशंका है। आईएमडी के वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने कहा कि दिल्ली में मंगलवार को तापमान 40-42 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। शहर के कुछ हिस्सों में 22 से 24 अप्रैल तक छिटपुट लू की चेतावनी जारी की गई है। हरियाणा में लू और गर्म रात की चेतावनी जारी की गई है।

उत्तर और मध्य भारत में लू का अलर्ट

आईएमडी के वैज्ञानिक ने कहा कि आने वाले दिनों में उत्तर और मध्य भारत के बड़े हिस्सों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है, साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी चरम मौसम संबंधी चेतावनियां जारी की जाएंगी। उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा में अगले चार दिनों तक, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले पांच दिनों तक और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल से लू चलने की आशंका है। मध्य भारत में, मध्य प्रदेश में कल से लू चल सकती है। छत्तीसगढ़ में भी अगले तीन दिनों तक ऐसी ही स्थिति देखने को मिल सकती है।

इन राज्यों में भारी बारिश का अनुमान

अखिल श्रीवास्तव ने बताया कि येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल में अगले दो दिनों तक लू चलने की संभावना है। उन्होंने कहा कि तटीय दक्षिणी भारत में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की उम्मीद है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

कई जगह 45 डिग्री तक दर्ज किया गया तापमान

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, विदर्भ के अधिकांश हिस्सों, मराठवाड़ा और मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों और छत्तीसगढ़, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। आईएमडी ने कहा कि ओडिशा के आंतरिक भागों, रायलसीमा, झारखंड, राजस्थान और गुजरात में कुछ अलग-अलग स्थानों पर ऐसी ही स्थिति देखी गई, जबकि देश के अधिकांश अन्य हिस्सों में तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर जहां तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से नीचे था। विज्ञप्ति में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

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Published on:

21 Apr 2026 06:17 pm

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