दिल्ली में ‘आग’ बरसेगी! 42 डिग्री तक जाएगा पारा, IMD ने इन 5 राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, विदर्भ के अधिकांश हिस्सों, मराठवाड़ा और मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों और छत्तीसगढ़, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। आईएमडी ने कहा कि ओडिशा के आंतरिक भागों, रायलसीमा, झारखंड, राजस्थान और गुजरात में कुछ अलग-अलग स्थानों पर ऐसी ही स्थिति देखी गई, जबकि देश के अधिकांश अन्य हिस्सों में तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर जहां तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से नीचे था। विज्ञप्ति में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।