‘हमारी मेहरबानी से चल रही है विजय की सरकार…’, एमके स्टालिन के बयान से गरमाई तमिलनाडु की राजनीति

Tamil Nadu Politics: तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की अगुवाई वाली तमिलगा वेत्त्री कज़गम (TVK) सरकार को लेकर बड़ा दावा किया है। स्टालिन ने कहा कि राज्य में मौजूदा सरकार केवल DMK और उसके सहयोगी दलों की 'मेहरबानी' से चल रही है।