क्या ममता बनर्जी के कहने पर यूसुफ पठान से मिले थे सौरव गांगुली? खुद बताया पूरा सच

Sourav Ganguly on TMC: पश्चिम बंगाल की राजनीति में जारी उथल-पुथल के बीच पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली का नाम भी एक राजनीतिक विवाद में सामने आया है। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि गांगुली ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख ममता बनर्जी का संदेश लेकर बहारामपुर से सांसद यूसुफ पठान से मुलाकात की थी और उनसे लोकसभा सीट छोड़ने का अनुरोध किया था। अब इस पूरे मामले पर सौरव गांगुली ने खुद सामने आकर सफाई दी है।