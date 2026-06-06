AIADMK को लगा सबसे बड़ा झटका, पूर्व मंत्री, विधायक सहित 300 से ज्यादा नेताओं ने छोड़ी पार्टी, विजय की TVK में हुए शामिल



राधाकृष्णन ने कहा कि AIADMK की दिवंगत नेता जे. जयललिता के समय पार्टी में अनुशासन था, लेकिन उनके निधन के बाद पार्टी को बड़ा झटका लगा। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व में उन्हें एमजी रामचंद्रन (MGR) और जयललिता के आदर्शों की झलक दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि TVK में उन्हें सम्मान और पहचान मिली, जिसने पार्टी में शामिल होने का फैसला आसान बना दिया। पूर्व मंत्री ने दावा किया कि आने वाले दिनों में AIADMK के कई जिला स्तरीय पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता भी TVK का दामन थाम सकते हैं। उन्होंने कहा कि AIADMK छोड़ना उनके लिए राहत की बात है, क्योंकि पार्टी के भीतर लंबे समय से असंतोष का माहौल था।