ममता बनर्जी को एक और झटका, नहीं खत्म हो रहा इस्तीफों का दौर, अब राज्य अल्पसंख्यक सेल के सचिव ने दिया इस्तीफा



उन्होंने लिखा कि उन्होंने पार्टी और संगठन के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम किया है और हमेशा कार्यकर्ताओं तथा संगठन के हितों को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में काम करना उनके लिए सम्मान की बात रही, लेकिन लंबे समय तक विचार करने के बाद उन्होंने पार्टी से अलग होने का फैसला लिया। अपने लेटर में सिद्दीकी ने साफ तौर पर कहा कि उनके इस्तीफे के पीछे सिर्फ व्यक्तिगत कारण ही नहीं हैं, बल्कि पार्टी के मौजूदा माहौल को लेकर उनकी नाराजगी भी एक बड़ी वजह है। उन्होंने दावा किया कि बीते कुछ वर्षों में कई मेहनती और समर्पित कार्यकर्ताओं को वह महत्व नहीं मिला, जिसके वे हकदार थे। इससे जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों के बीच निराशा बढ़ी है। सिद्दीकी ने खास तौर पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व और कार्यशैली पर सवाल उठाए।