ममता बनर्जी का ऐलान, अभिषेक बनर्जी फिर संभालेंगे राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी

बुधवार को ही TMC ने अपनी सभी कमेटियों और फ्रंटल संगठनों को भंग करके सबको चौंका दिया था। वहीं अब शुक्रवार को हुई इस मीटिंग में पूरी पार्टी का पुनर्गठन कर दिया। अभिषेक बनर्जी की मदद के लिए TMC के नेता डेरेक ओ ब्रायन और डोला सेन को संयुक्त सचिव की कमान सौंपी गई है। वहीं, सयानी घोष को एक बार फिर TMC यूथ विंग का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा माला रॉय को महिला TMC की कमान मिली है, जबकि पूर्व विधायक चंद्रिमा भट्टाचार्य को पश्चिम बंगाल TMC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस मीटिंग में चंद्रिमा भट्टाचार्य, डोला सेन, बीना मंडल, अभिषेक बनर्जी और राजीव बनर्जी शामिल रहे।