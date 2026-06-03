ममता बनर्जी को बड़ा झटका, बागी गुट का दावा- हमारे साथ 60 विधायक, केशव प्रसाद ने कहा TMC ‘तृण-तृण’ हुई

Mamata Banerjee Crisis: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के टूट की खबरों के बाद BJP ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी का जिक्र करते हुए निशाना साधा। केशव प्रसाद ने कहा, 'ममता बनर्जी की निष्ठुरता से उनकी अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस, 'तृण-तृण' हुई।' वहीं तृणमूल कांग्रेस के बागी नेता ऋतब्रत बनर्जी ने दावा किया है कि उनके साथ 60 विधायक हैं और विधानसभा अध्यक्ष ने उनके गुट को मान्यता दे दी है। बागी खेमे ने खुद को असली TMC बताते हुए नई नेतृत्व टीम का प्रस्ताव भी रखा है।