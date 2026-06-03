3 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

ममता बनर्जी के हाथों से फिसल रही TMC, 60 विधायकों ने रितब्रता बनर्जी को विपक्ष की नेता बनाने के लिए साइन किया पत्र

TMC Crisis: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर बड़ा राजनीतिक संकट सामने आया है। बागी विधायक रिताब्रत बनर्जी ने 60 विधायकों के समर्थन का दावा करते हुए नेता प्रतिपक्ष पद पर दावा ठोका है, जिससे ममता बनर्जी के नेतृत्व को चुनौती मिली है।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Himadri Joshi

Jun 03, 2026

TMC MLAs signed letter

रितब्रता बनर्जी के पक्ष में विधायकों ने साइन किया पत्र (फोटो- Sreyashi Dey एक्स पोस्ट)

BREAKING: TMC Crisis: विधानसभा चुनावों में हार के बाद से ही पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी के हालात बिगड़ते जा रहे है। पहले जहां राज्य की बागडोर हाथ से गई वहीं अब पार्टी की कमान भी उनके हाथों से फिसलने लगी है। उनकी ही पार्टी की बागी विधायक रिताब्रत बनर्जी इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। रिताब्रत ने विधानसभा पहुंचकर 80 में से 60 विधायकों का समर्थन उनके साथ होने की बात कहते हुए नेता प्रतिपक्ष पद पर दावा ठोक दिया है। इस घटनाक्रम ने पार्टी के भीतर चल रहे सत्ता संघर्ष को खुलकर सामने ला दिया। रिताब्रत का समर्थन कर रहे विधायकों ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने का समर्थन करते हुए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र सौंपा है। हालांकि बागी गुट ने साफ किया कि वे पार्टी तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और ममता बनर्जी को ही पार्टी का सर्वोच्च नेता मानते हैं।

नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर शुरू हुआ विवाद

पार्टी के अंदर यह संकट नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर शुरू हुआ। विवाद तब सामने आया जब टीएमसी विधायकों संदीपन साहा और रिताब्रत बनर्जी ने विधानसभा सचिवालय में शिकायत दर्ज कराई कि शोभनदेब चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाने वाले पत्र में उनके हस्ताक्षर फर्जी तरीके से लगाए गए। इस आरोप ने पार्टी नेतृत्व को असहज कर दिया। इसके बाद ममता बनर्जी खेमे ने दोनों विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया। लेकिन निष्कासन के बावजूद रिताब्रत ने खुलकर मोर्चा संभाल लिया और अब उन्होंने पार्टी के विधायी दल पर दावा ठोक दिया है।

CPM से निष्कासित होकर TMC में शामिल हुई रिताब्रत बनर्जी

रिताब्रत बनर्जी पश्चिम बंगाल की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। छात्र राजनीति से उभरने वाले रिताब्रत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी (CPM) की छात्र इकाई के महासचिव रह चुके हैं। उन्होंने करीब आठ वर्षों तक संगठन का नेतृत्व किया और बाद में पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भी भेजा। हालांकि बाद में उनका वाम दलों से विवाद हुआ और उन्हें निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद वर्ष 2021 में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस (TMC) का दामन थाम लिया। पहली बार विधायक बने रिताब्रत अब पार्टी के भीतर बड़े चेहरे के रूप में उभरते दिख रहे हैं। उनके समर्थन में अरूप रॉय, सिउली साहा, अरुनाभ सेन, बरनाली धारा, उषारानी मंडल और नियामत शेख जैसे कई विधायक बताए जा रहे हैं।

ममता बनर्जी के लिए नई चुनौती

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह घटनाक्रम ममता बनर्जी के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। हालांकि बागी गुट अभी पार्टी से अलग होने की बात नहीं कर रहा, लेकिन 60 विधायकों के समर्थन का दावा संगठनात्मक संकट को गहरा दिखा रहा है। विधानसभा के भीतर यदि संख्या बल साबित हो जाता है, तो नेता प्रतिपक्ष का मुद्दा कानूनी और राजनीतिक दोनों रूप से जटिल हो सकता है। फिलहाल पार्टी नेतृत्व की ओर से इस पूरे घटनाक्रम पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सीमित रही है, लेकिन बंगाल की राजनीति में इस संकट ने नए समीकरणों की चर्चा तेज कर दी है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

03 Jun 2026 01:46 pm

Published on:

03 Jun 2026 01:25 pm

Hindi News / National News / ममता बनर्जी के हाथों से फिसल रही TMC, 60 विधायकों ने रितब्रता बनर्जी को विपक्ष की नेता बनाने के लिए साइन किया पत्र

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की साजिश, शराब पार्टी के दौरान पति की हत्या कर कचरे में फेंका शव

Wife killed husband with boyfriend
राष्ट्रीय

अहमदाबाद में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन, गुजरात पुलिस की रेड में 131 गिरफ्तार

Illegal Bangladeshis Arrested
राष्ट्रीय

Delhi Fire: ‘आग बढ़ती गई, लोग गद्दे बिछाकर बचाते रहे जानें; तीसरी मंजिल से बच्चे संग कूदी महिला’, चश्मदीद ने बताई पूरी घटना

delhi malviya nagar fire
राष्ट्रीय

MLA Vs Naib Tehsildar: अब विधायक के समर्थक बोले- 2 दिन के भीतर नायब तहसीलदार को गिरफ्तार नहीं किया तो करेंगे उग्र आंदोलन

MLA Vs Naib Tehsildar
अंबिकापुर

लड़कियों को पिंजरों में कैद करके 700 लोगों ने किया बलात्कार, ब्रिटेन में सक्रिय पाकिस्तानी गिरोह, संसद में उठा मुद्दा

Britain MP Rupert Lowe
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.