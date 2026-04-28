‘भारत कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं रहा है’, MLA रफीकुल इस्लाम ने RSS चीफ मोहन भागवत के बयान पर किया पलटवार

ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के विधायक रफीकुल इस्लाम और आरएसएस चीफ मोहन भागवत (इमेज सोर्स: ANI)
Mohan Bhagwat- Rafiqul Islam Controversy: हिंदू राष्ट्र को लेकर एक बार फिर सियासत गरमा गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के चीफ मोहन भागवत के ‘भारत हिंदू राष्ट्र है’ वाले कथित बयान पर अब असम से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है।
असम से ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) के MLA रफीकुल इस्लाम ने इस बयान पर सीधा पलटवार करते हुए कहा कि भारत कभी भी किसी एक धर्म का राष्ट्र नहीं रहा। उनका कहना है कि देश की असली पहचान उसकी विविधता और सेक्युलर मूल्यों में है, जिसे संविधान भी स्पष्ट रूप से दर्शाता है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत हर धर्म, हर समुदाय और हर नागरिक का समान रूप से अधिकार है, ऐसे में इसे किसी एक पहचान तक सीमित नहीं किया जा सकता। इस बयान के बाद ‘हिंदू राष्ट्र’ बनाम ‘सेक्युलर भारत’ की बहस एक बार फिर तेज हो गई है, जिससे राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा शुरू हो गई है।
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