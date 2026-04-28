‘भारत कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं रहा है’, MLA रफीकुल इस्लाम ने RSS चीफ मोहन भागवत के बयान पर किया पलटवार

उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत हर धर्म, हर समुदाय और हर नागरिक का समान रूप से अधिकार है, ऐसे में इसे किसी एक पहचान तक सीमित नहीं किया जा सकता। इस बयान के बाद ‘हिंदू राष्ट्र’ बनाम ‘सेक्युलर भारत’ की बहस एक बार फिर तेज हो गई है, जिससे राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा शुरू हो गई है।