पारले-जी बिस्किट बनाने वाली कंपनी को लेकर आया बड़ा अपडेट, IPO लेकर आ सकती है

Parle Products News: देश के हर घर में चाय के साथ खाए जाने वाले पारले-जी बिस्किट बनाने वाली कंपनी अब शेयर बाजार में उतरने की तैयारी कर रही है। खबर है कि Parle Products संभावित आईपीओ (IPO) के लिए निवेश बैंकों से बातचीत कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने इस दिशा में शुरुआती कदम उठाते हुए कम से कम पांच इन्वेस्टमेंट बैंकों से संपर्क किया है। इनमें Kotak Mahindra Bank, JM Financial और Axis Bank जैसे नाम शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि, अभी यह पूरी प्रक्रिया शुरुआती स्टेज में ही है। माना जा रहा है कि मई के मध्य तक इस पर कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह आईपीओ पूरी तरह सेकेंडरी हो सकता है। यानी कंपनी नए शेयर जारी नहीं करेगी, बल्कि मौजूदा हिस्सेदार अपनी हिस्सेदारी बेच सकते हैं। इससे कंपनी को सीधे तौर पर नया पैसा नहीं मिलेगा।