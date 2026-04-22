DA hike: लेवल 1 से 18 तक के सरकारी कर्मचारियों की कितनी बढ़ गई सैलरी? देखिए लिस्ट

DA hike, 8th pay commission 2026: यूनियन कैबिनेट ने इस बार महंगाई भत्ते यानी DA में 2 फीसदी का इजाफा किया है। इसके साथ ही डीए 58 फीसदी से बढ़कर 60 फीसदी हो गया है। पेंशनर्स को मिलने वाली डीआर भी बढ़कर 60 फीसदी हो गई है। आइए जानते हैं कि इस डीए हाइक से लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक के कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा हुआ है।