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DA hike: लेवल 1 से 18 तक के सरकारी कर्मचारियों की कितनी बढ़ गई सैलरी? देखिए लिस्ट

8th pay commission Salary: क्रेंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2 फीसदी का इजाफा हुआ है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में 5000 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है।

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भारत

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Pawan Jayaswal

Apr 22, 2026

8th pay commission 2026

केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ गई है। (PC: AI)

DA hike, 8th pay commission 2026: यूनियन कैबिनेट ने इस बार महंगाई भत्ते यानी DA में 2 फीसदी का इजाफा किया है। इसके साथ ही डीए 58 फीसदी से बढ़कर 60 फीसदी हो गया है। पेंशनर्स को मिलने वाली डीआर भी बढ़कर 60 फीसदी हो गई है। आइए जानते हैं कि इस डीए हाइक से लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक के कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा हुआ है।

  • पे लेवल 1 के कर्मचारियों का बेसिक पे 18,000 रुपये है। 58% डीए पर इनकी सैलरी 28,440 रुपये थी। 60% डीए पर इनकी सैलरी 28,800 रुपये हो गई है। इस तरह सैलरी में 360 रुपये का इजाफा हुआ है।
  • पे लेवल 2 के कर्मचारियों का बेसिक पे 19,900 रुपये है। 58% डीए पर इनकी सैलरी 31,442 रुपये थी। 60% डीए पर इनकी सैलरी 31,840 रुपये हो गई है। इस तरह सैलरी में 398 रुपये का इजाफा हुआ है।
  • पे लेवल 3 के कर्मचारियों का बेसिक पे 21,700 रुपये है। 58% डीए पर इनकी सैलरी 34,286 रुपये थी। 60% डीए पर इनकी सैलरी 34,720 रुपये हो गई है। इस तरह सैलरी में 434 रुपये का इजाफा हुआ है।
  • पे लेवल 4 के कर्मचारियों का बेसिक पे 25,500 रुपये है। 58% डीए पर इनकी सैलरी 40,290 रुपये थी। 60% डीए पर इनकी सैलरी 40,800 रुपये हो गई है। इस तरह सैलरी में 510 रुपये का इजाफा हुआ है।
पे लेवलबेसिक पे (₹)58% DA पर सैलरी (₹)60% DA पर सैलरी (₹)बढ़ोतरी (₹)
लेवल 118,00028,44028,800360
लेवल 219,90031,44231,840398
लेवल 321,70034,28634,720434
लेवल 425,50040,29040,800510
लेवल 529,20046,13646,720584
लेवल 635,40055,93256,640708
लेवल 744,90070,94271,840898
लेवल 847,60075,20876,160952
लेवल 953,10083,89884,9601,062
लेवल 1056,10088,63889,7601,122
लेवल 1167,7001,06,9661,08,3201,354
लेवल 1278,8001,24,5041,26,0801,576
लेवल 131,23,1001,94,4981,96,9602,462
लेवल 13A1,31,1002,07,1382,09,7602,622
लेवल 141,44,2002,27,8362,30,7202,884
लेवल 151,82,2002,87,8762,91,5203,644
लेवल 162,05,4003,24,5323,28,6404,108
लेवल 172,25,0003,55,5003,60,0004,500
लेवल 182,50,0003,95,0004,00,0005,000
  • पे लेवल 5 के कर्मचारियों का बेसिक पे 29,200 रुपये है। 58% डीए पर इनकी सैलरी 46,136 रुपये थी। 60% डीए पर इनकी सैलरी 46,720 रुपये हो गई है। इस तरह सैलरी में 584 रुपये का इजाफा हुआ है।
  • पे लेवल 6 के कर्मचारियों का बेसिक पे 35,400 रुपये है। 58% डीए पर इनकी सैलरी 55,932 रुपये थी। 60% डीए पर इनकी सैलरी 56,640 रुपये हो गई है। इस तरह सैलरी में 708 रुपये का इजाफा हुआ है।
  • पे लेवल 7 के कर्मचारियों का बेसिक पे 44,900 रुपये है। 58% डीए पर इनकी सैलरी 70,942 रुपये थी। 60% डीए पर इनकी सैलरी 71,840 रुपये हो गई है। इस तरह सैलरी में 898 रुपये का इजाफा हुआ है।
  • पे लेवल 8 के कर्मचारियों का बेसिक पे 47,600 रुपये है। 58% डीए पर इनकी सैलरी 75,208 रुपये थी। 60% डीए पर इनकी सैलरी 76,160 रुपये हो गई है। इस तरह सैलरी में 952 रुपये का इजाफा हुआ है।
  • पे लेवल 9 के कर्मचारियों का बेसिक पे 53,100 रुपये है। 58% डीए पर इनकी सैलरी 83,898 रुपये थी। 60% डीए पर इनकी सैलरी 84,960 रुपये हो गई है। इस तरह सैलरी में 1062 रुपये का इजाफा हुआ है।
  • पे लेवल 10 के कर्मचारियों का बेसिक पे 56,100 रुपये है। 58% डीए पर इनकी सैलरी 88,638 रुपये थी। 60% डीए पर इनकी सैलरी 89,760 रुपये हो गई है। इस तरह सैलरी में 1122 रुपये का इजाफा हुआ है।
  • पे लेवल 11 के कर्मचारियों का बेसिक पे 67,700 रुपये है। 58% डीए पर इनकी सैलरी 1,06,966 रुपये थी। 60% डीए पर इनकी सैलरी 1,08,320 रुपये हो गई है। इस तरह सैलरी में 1354 रुपये का इजाफा हुआ है।
  • पे लेवल 12 के कर्मचारियों का बेसिक पे 78,800 रुपये है। 58% डीए पर इनकी सैलरी 1,24,504 रुपये थी। 60% डीए पर इनकी सैलरी 1,26,080 रुपये हो गई है। इस तरह सैलरी में 1576 रुपये का इजाफा हुआ है।
  • पे लेवल 13 के कर्मचारियों का बेसिक पे 1,23,100 रुपये है। 58% डीए पर इनकी सैलरी 1,94,498 रुपये थी। 60% डीए पर इनकी सैलरी 1,96,960 रुपये हो गई है। इस तरह सैलरी में 2462 रुपये का इजाफा हुआ है।
  • पे लेवल 13A के कर्मचारियों का बेसिक पे 1,31,100 रुपये है। 58% डीए पर इनकी सैलरी 2,07,138 रुपये थी। 60% डीए पर इनकी सैलरी 2,09,760 रुपये हो गई है। इस तरह सैलरी में 2622 रुपये का इजाफा हुआ है।
  • पे लेवल 14 के कर्मचारियों का बेसिक पे 1,44,200 रुपये है। 58% डीए पर इनकी सैलरी 2,27,836 रुपये थी। 60% डीए पर इनकी सैलरी 2,30,720 रुपये हो गई है। इस तरह सैलरी में 2884 रुपये का इजाफा हुआ है।
  • पे लेवल 15 के कर्मचारियों का बेसिक पे 1,82,200 रुपये है। 58% डीए पर इनकी सैलरी 2,87,876 रुपये थी। 60% डीए पर इनकी सैलरी 2,91,520 रुपये हो गई है। इस तरह सैलरी में 3644 रुपये का इजाफा हुआ है।
  • पे लेवल 16 के कर्मचारियों का बेसिक पे 2,05,400 रुपये है। 58% डीए पर इनकी सैलरी 3,24,532 रुपये थी। 60% डीए पर इनकी सैलरी 3,28,640 रुपये हो गई है। इस तरह सैलरी में 4108 रुपये का इजाफा हुआ है।
  • पे लेवल 17 के कर्मचारियों का बेसिक पे 2,25,000 रुपये है। 58% डीए पर इनकी सैलरी 3,55,500 रुपये थी। 60% डीए पर इनकी सैलरी 3,60,000 रुपये हो गई है। इस तरह सैलरी में 4500 रुपये का इजाफा हुआ है।
  • पे लेवल 18 के कर्मचारियों का बेसिक पे 2,50,000 रुपये है। 58% डीए पर इनकी सैलरी 3,95,000 रुपये थी। 60% डीए पर इनकी सैलरी 4 लाख रुपये हो गई है। इस तरह सैलरी में 5000 रुपये का इजाफा हुआ है।

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Published on:

22 Apr 2026 05:13 pm

Hindi News / Business / DA hike: लेवल 1 से 18 तक के सरकारी कर्मचारियों की कितनी बढ़ गई सैलरी? देखिए लिस्ट

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