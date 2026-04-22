Gold Rate Today: सोने-चांदी की कीमतों ने खाई पलटी, कल्याण ज्वैलर्स और मालाबार में जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

सोने-चांदी में तेजी देखी जा रही है। (PC: AI)
Gold Rate Today: सोने-चांदी की कीमतों में आज तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में खरीदारी दिख रही है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर बुधवार दोपहर सोने का वायदा भाव 1.15 फीसदी या 1739 रुपये की बढ़त के साथ 1,53,410 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, चांदी का घरेलू वायदा भाव इस समय 2.12 फीसदी या 5,199 रुपये की बढ़त के साथ 2,49,900 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, आज 24 कैरेट सोना 1,52,250 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट सोना 1,48,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 20 कैरेट सोना 1,35,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 18 कैरेट सोना 1,23,320 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 14 कैरेट सोना 98,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
तनिष्क बुधवार, 22 अप्रैल 2026 को 22 कैरेट सोना 1,42,250 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 1,16,390 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,55,180 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
|ज्वैलर का नाम
|24 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|22 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|18 कैरेट (₹/10 ग्राम)
|तनिष्क (Tanishq)
|1,55,180
|1,42,250
|1,16,390
|कल्याण ज्वैलर्स (Kalyan Jewellers)
|—
|1,41,850
|—
|मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स (Malabar Gold & Diamonds)
|1,54,750
|1,41,850
|—
|जोयालुक्कास (Joyalukkas)
|1,54,750
|1,41,850
|1,16,060
कल्याण ज्वैलर्स में आज बुधवार, 22 अप्रैल को 22 कैरेट सोने का रेट 1,41,850 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में आज 22 कैरेट सोने का रेट 1,41,850 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 24 कैरेट सोने का रेट 1,54,750 रुपये प्रति 10 ग्राम है।
जोयालुक्कास में आज बुधवार, 22 अप्रैल को 24 कैरेट सोना 1,54,750 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 22 कैरेट सोने का रेट 1,41,850 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 18 कैरेट सोने का रेट 1,16,060 रुपये प्रति 10 ग्राम है।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग