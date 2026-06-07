Bank Holiday in June: इस महीने आगे कब-कब बंद रहने वाले हैं बैंक, देखिए छुट्टियों की लिस्ट

जानें इस हफ्ते कब कब बंद रहेंगे बैंक (फोटो - एआई जनरेटेड)
Bank Holiday: जून 2026 में बैंक से जुड़े कामकाज करने वाले ग्राहकों के लिए बैंक अवकाश की जानकारी रखना जरूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के कलैंडर के मुताबिक, जून में अलग-अलग राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अवकाश है। जून महीने में कई राज्यों में अलग-अलग त्योहारों और विशेष अवसरों के कारण बैंक बंद रहेंगे। साथ ही पूरे देश में रविवार और दूसरे तथा चौथे शनिवार को नियमित अवकाश रहता ह। ऐसे में ग्राहकों को इन छुट्टियों की जानकारी पहले से होनी चाहिए।
जून 2026 में देशभर के बैंकों में कई निर्धारित अवकाश रहेंगे। साप्ताहिक अवकाश के तहत 7, 14, 21 और 28 जून को रविवार के कारण बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा 13 जून को दूसरा शनिवार और 27 जून को चौथा शनिवार होने के कारण सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंक बंद रहेंगे। दूसरे सप्ताह में 13 और 14 जून को लगातार दो दिन बैंक शाखाओं में लेनदेन सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी।
जून महीने में कुछ राज्यों में स्थानीय पर्व और विशेष अवसरों के कारण भी बैंक बंद रहेंगे।
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