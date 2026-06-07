Bank Holiday in June: इस महीने आगे कब-कब बंद रहने वाले हैं बैंक, देखिए छुट्टियों की लिस्ट

Bank Holiday: जून 2026 में बैंक से जुड़े कामकाज करने वाले ग्राहकों के लिए बैंक अवकाश की जानकारी रखना जरूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के कलैंडर के मुताबिक, जून में अलग-अलग राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अवकाश है। जून महीने में कई राज्यों में अलग-अलग त्योहारों और विशेष अवसरों के कारण बैंक बंद रहेंगे। साथ ही पूरे देश में रविवार और दूसरे तथा चौथे शनिवार को नियमित अवकाश रहता ह। ऐसे में ग्राहकों को इन छुट्टियों की जानकारी पहले से होनी चाहिए।