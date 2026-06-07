Term Insurance में कितनी बड़ी होनी चाहिए रकम, क्या 1 करोड़ का कवर आज के दौर में काफी है?

Term Insurance Cover: एक समय था जब 1 करोड़ रुपये का टर्म इंश्योरेंस सुनते ही लगता था कि परिवार पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। महंगाई बढ़ी है, घरों की कीमतें बढ़ी हैं, बच्चों की पढ़ाई का खर्च बढ़ा है और लाइफस्टाइल भी पहले जैसी नहीं रही। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर परिवार का कमाने वाला सदस्य अचानक न रहे, तो क्या 1 करोड़ रुपये वास्तव में परिवार को लंबे समय तक आर्थिक सुरक्षा दे पाएंगे? जवाब हर किसी के लिए एक जैसा नहीं है, लेकिन कई मामलों में यह रकम अब पहले जितनी बड़ी नहीं रह गई है।