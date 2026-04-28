ईरान का बड़ा बयान: ‘हम हमलावर नहीं, लेकिन आत्मरक्षा के लिए सैन्य ठिकानों पर पलटवार हमारा हक है’

जब उनसे अमेरिका और इजरायल के साथ हुए हालिया संघर्ष और खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के पलटवार के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने इसे पूरी तरह से आत्मरक्षा करार दिया। जियाएनिया ने तीखा सवाल किया कि क्या ईरान को तब चुप रहना चाहिए जब उसे चारों तरफ से निशाना बनाया जा रहा हो? उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिका सीधे अपने क्षेत्र से ईरान पर हमला नहीं कर सकता, इसलिए उसने ईरान के आसपास अपने सैन्य ठिकाने बना रखे हैं। "जब कोई हमारे घर के पास से हम पर हमला करेगा, तो हमारा जवाब भी वहीं दिया जाएगा। हम हमलावर देश नहीं हैं, लेकिन अपनी जनता और मातृभूमि की रक्षा करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।"