‘बंगाल में TMC से छुटकारा चाहती है जनता’, चुनाव के दूसरे चरण से ठीक पहले अयोध्या के संतों का बड़ा बयान

संतों का दावा है कि बंगाल की जनता अब टीएमसी के शासन से छुटकारा चाहती है और बदलाव के मूड में है। संत वरुण दास जी महाराज ने कहा कि इस बार का चुनाव सिर्फ एक राज्य का नहीं, बल्कि पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। उन्होंने ‘डेवलप्ड बंगाल’ के विजन को समर्थन देते हुए संकेत दिया कि जनता विकास और नए विकल्प की तलाश में है।