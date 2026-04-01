बंगाल इलेक्शन से पहले चुनाव आयोग ने दिया बड़ा अपडेट, शुरू की 24×7 हेल्पलाइन सेवा

बता दें पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर चुनाव 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में होंगे, जबकि नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। पहले फेज में पुरुलिया, बांकुरा, झारग्राम, बीरभूम, ईस्ट और वेस्ट मिदनापुर, जलपाईगुड़ी, मालदाहा, मुर्शिदाबाद, नॉर्थ और साउथ दिनाजपुर, वेस्ट बर्धमान, दार्जिलिंग, कूचबिहार, अलीपुरद्वार और कलिम्पोंग में चुनाव होंगे। जबकि दूसरे फेज में ईस्ट बर्धमान, नादिया, नॉर्थ और साउथ 24 परगना, हावड़ा, हुगली और कोलकाता में चुनाव होंगे।