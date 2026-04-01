युद्ध रोकने के लिए पाकिस्तान में चल रही थी हाई-लेवल मीटिंग, इसी बीच होर्मुज स्ट्रेट से गुजरे अमेरिका को दो जंगी जहाज

Middle East Tensions: अमेरिका-ईरान युद्ध शांति के लिए शनिवार का दिन काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच हाई-लेवल शांति वार्ता चल रही थी। यही कारण था कि दुनिया की नजरें टिकी थीं कि शायद कोई बड़ा समाधान निकलेगा। लेकिन उसी शांति वार्ता के बीच होर्मुज स्ट्रेट से एक बड़ी खबर सामने आई।