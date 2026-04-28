सिंघम IPS अजय पाल शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज, महुआ मोइत्रा ने डांसर के साथ वीडियो पोस्ट किया, जानें पूरा मामला

दूसरी पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'आपको ‘फेंटा कॉप’ स्टाइल में मजे करते देखकर अच्छा लगा। एकदम ‘ठंडा-ठंडा, कूल-कूल’ रहिए। बंगाल हमेशा तृणमूल का है।' इस पोस्ट के साथ महुआ ने दो वीडियो भी शेयर किए। पहले वीडियो में अजय पाल शर्मा जैसा दिखने वाला व्यक्ति एक महिला के सामने खड़े होकर तालियां बजा रहा है, जबकि महिला नीचे बैठकर डांस कर रही है। दूसरे वीडियो में वह व्यक्ति एक महिला के बहुत करीब खड़े होकर ‘चोली के पीछे क्या है’ गाने पर झूमता दिख रहा है।