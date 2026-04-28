क्या कांग्रेस वाकई ‘महिला विरोधी’ है? रिजिजू के तीखे हमले पर शशि थरूर का करारा जवाब

केरल के सांसद ने अपने सोशल मीडिया X प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का पुरजोर खंडन किया और कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे खेद है, लेकिन किरेन रिजिजू के प्रति पूरे सम्मान के साथ, मैं कहना चाहता हूं कि मैंने किसी भी समय ऐसी कोई बात न तो कही और न ही ऐसा कोई संकेत दिया। तस्वीर में सात गवाह हैं जो इसकी पुष्टि कर सकते हैं।