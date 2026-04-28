गुजरात निकाय चुनाव: बीजेपी के गढ़ में कैसा रहा AAP का प्रदर्शन? सूरत के नतीजों ने सबको चौंकाया, देखें पूरी लिस्ट

Gujarat Local Body Election Results (AI Image)
Gujarat Local Body Election Results: गुजरात के स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों ने एक बार फिर राज्य में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की मजबूत स्थिति को दिखाया है। वहीं, आम आदमी पार्टी (AAP) का प्रदर्शन इस बार उम्मीद से काफी कमजोर रहा है। खास तौर पर सूरत नगर निगम के नतीजों ने ध्यान खींचा है, जहां पिछली बार बेहतर प्रदर्शन करने वाली AAP इस बार सीमित सीटों पर सिमट गई।
गुजरात में निकाय चुनावों में भाजपा का दबदबा बना रहा। राज्य में पिछले कई सालों से भाजपा का संगठन मजबूत रहा है और इन चुनावों में भी पार्टी ने अधिकांश नगर निगमों, नगरपालिकाओं और पंचायतों में बढ़त बनाई। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, कई स्थानों पर भाजपा ने 50 प्रतिशत से ज्यादा वोट हासिल किए।
आम आदमी पार्टी इस चुनाव में अपनी पिछली बढ़त को बरकरार नहीं रख पाई। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, पार्टी को कुल 476 सीटें मिलीं जो उम्मीद से कम मानी जा रही हैं। AAP न तो कोई नगर निगम जीत सकी और न ही कई क्षेत्रों में मजबूत चुनौती दे पाई।
सूरत नगर निगम में AAP को सबसे बड़ा झटका लगा। 2021 में यहां 27 सीटें जीतकर पार्टी ने खुद को प्रमुख विपक्ष के रूप में स्थापित किया था। लेकिन इस बार वह सिर्फ 4 सीटों तक सिमट गई। वहीं, भाजपा ने यहां बड़ी जीत दर्ज की और कांग्रेस भी सीमित सीटों पर ही रही।
ये आंकड़े दिखाते हैं कि पार्टी का प्रदर्शन कुछ सीमित इलाकों तक ही रहा और वह व्यापक स्तर पर अपनी मौजूदगी नहीं बना सकी।
कांग्रेस ने कई जगहों पर अपनी मौजूदगी बनाए रखी और कुछ क्षेत्रों में AAP से बेहतर प्रदर्शन किया है। इससे स्पष्ट है कि राज्य में मुख्य मुकाबला अब भी भाजपा और कांग्रेस के बीच ही बना हुआ है।
इन नतीजों से साफ है कि गुजरात में भाजपा की स्थिति मजबूत बनी हुई है। वहीं, आम आदमी पार्टी के लिए यह परिणाम संकेत देते हैं कि उसे अपने संगठन और रणनीति पर नए सिरे से काम करने की जरूरत है। आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले ये नतीजे राजनीतिक दलों के लिए अहम संकेत दे रहे हैं। अब देखना होगा कि पार्टियां इनसे क्या सीख लेती हैं और आगे की तैयारी कैसे करती हैं।
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