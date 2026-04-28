गुजरात निकाय चुनाव: बीजेपी के गढ़ में कैसा रहा AAP का प्रदर्शन? सूरत के नतीजों ने सबको चौंकाया, देखें पूरी लिस्ट

इन नतीजों से साफ है कि गुजरात में भाजपा की स्थिति मजबूत बनी हुई है। वहीं, आम आदमी पार्टी के लिए यह परिणाम संकेत देते हैं कि उसे अपने संगठन और रणनीति पर नए सिरे से काम करने की जरूरत है। आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले ये नतीजे राजनीतिक दलों के लिए अहम संकेत दे रहे हैं। अब देखना होगा कि पार्टियां इनसे क्या सीख लेती हैं और आगे की तैयारी कैसे करती हैं।