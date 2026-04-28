West Bengal Polls: IPS अजय पाल शर्मा-जहांगीर विवाद के बीच जॉइंट BDO सौरव हाजरा का तबादला

आईपीएस अधिकारी के इस कड़े रुख पर टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसने विवाद को फिल्मी रंग दे दिया। अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए खान ने कहा कि यह बंगाल है और यहां किसी भी प्रकार की धौंस नहीं चलेगी। उन्होंने चुनौती भरे लहजे में कहा कि अगर अधिकारी खुद को 'सिंघम' समझते हैं, तो वह भी 'पुष्पा' हैं। खान ने आरोप लगाया कि भाजपा के इशारे पर पुलिस अधिकारी टीएमसी कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने और उन्हें डराने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि विपक्षी दल अपनी हार देख बौखला गया है। इस हाई-प्रोफाइल विवाद ने मतदान से पहले फलता के राजनीतिक तापमान को चरम पर पहुंचा दिया है, जिसके चलते प्रशासन अब अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है।