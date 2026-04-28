कब्र से बहन का शव निकाल पहुंचा बैंक, अब वायरल वीडियो पर ओडिशा ग्रामीण बैंक का आया बयान

इसके बाद जीतू मुंडा नाम का व्यक्ति चिल्लाते हुए बैंक से निकल गया कि मैं पैसे लेकर रहूंगा। कुछ समय बाद वह एक सड़ी हुई लाश को एक बैग में भरकर बैंक के सामने रख दिया, जिसे कुछ दिन पहले दफनाया गया था। उसने लाश को अपनी बहन बताकर उसके खाते से पैसे की मांग की। बाद में वह अपनी बहन का शव कब्र से निकालकर अपना दावा पेश करने के लिए लौटा। पुलिस ने हस्तक्षेप कर शव को हटा दिया। बैंक ने कहा कि वैध मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करने के बाद खाता बंद कर दिया जाएगा।