विशाखापट्टनम में बन रहा भारत का सबसे बड़ा AI हब, रिलायंस-गूगल-अडानी का अरबों डॉलर का बड़ा निवेश

गूगल पहले ही विजाग में 15 अरब डॉलर के निवेश से 1 गीगावॉट डेटा सेंटर बना रहा है। इसके साथ ही अडानी एंटरप्राइजेस और एजकनेक्‍स की जॉइंट वेंचर अडानी कनेक्‍स ने भी गूगल के साथ मिलकर AI हब बनाने का बड़ा ऐलान किया है। इस प्रोजेक्ट में हाई-स्पीड सबसी केबल नेटवर्क और क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल होगा, ताकि भारी AI वर्कलोड को आसानी से संभाला जा सके। सिफी टेक्नोलॉजीज (Sify Technologies) 500 मेगावॉट, डिजिटल कनेक्शन (Digital Connexion) 1 गीगावॉट, अनंत राज क्लाउड (Anant Raj Cloud) 300 मेगावॉट के डेटा सेंटर स्थापित करने की तैयारी में हैं। RMZ और टिलमैन ग्लोबल होल्डिंग्स (Tillman Global Holdings) जैसी कंपनियों के साथ भी बड़े समझौते हुए हैं।