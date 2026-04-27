राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बम की धमकी, 15 IED का दावा, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बम की धमकी (AI Image)
Hyderabad Airport Bomb Threat: हैदराबाद स्थित राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोमवार सुबह उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब बम धमकी से जुड़ा एक संदिग्ध ईमेल सामने आया। इस घटना के बाद पूरे एयरपोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को तुरंत कड़ा कर दिया गया और सभी सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गईं।
जानकारी के अनुसार यह धमकी भरा ईमेल सुबह करीब 6:10 बजे प्राप्त हुआ था। इसे Yuxan Xi नामक व्यक्ति द्वारा भेजा गया बताया जा रहा है। ईमेल में गंभीर दावा किया गया कि एयरपोर्ट के दो टर्मिनलों में यात्रियों के हैंड बैग्स में आरडीएक्स आधारित 15 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) छिपाए गए हैं।
इतना ही नहीं, ईमेल में यह भी कहा गया कि वीवीआईपी यात्रियों को तुरंत सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ गई। इस सूचना के बाद एयरपोर्ट प्रशासन और सुरक्षा बलों ने बिना देरी किए पूरे क्षेत्र की गहन जांच शुरू कर दी।
बम निरोधक दस्ते (Bomb Disposal Squad), सीआईएसएफ (CISF) और स्थानीय पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और टर्मिनल क्षेत्रों की सघन तलाशी ली गई। यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पूरे एयरपोर्ट परिसर में अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू किए गए।
फिलहाल, जांच एजेंसियां इस ईमेल की सत्यता की पुष्टि में जुटी हुई हैं। साइबर सेल की मदद से ईमेल के स्रोत और भेजने वाले की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी संभावित खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है और हर एंगल से जांच की जा रही है।
एयरपोर्ट पर फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, हालांकि सुरक्षा व्यवस्था अभी भी सख्त बनी हुई है। यात्रियों से भी अपील की गई है कि वे घबराएं नहीं और सुरक्षा जांच में सहयोग करें। यह घटना एक बार फिर हवाई अड्डों की सुरक्षा व्यवस्था और साइबर माध्यम से मिलने वाली धमकियों की गंभीरता को उजागर करती है। जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी।
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