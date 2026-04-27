राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बम की धमकी, 15 IED का दावा, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

एयरपोर्ट पर फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, हालांकि सुरक्षा व्यवस्था अभी भी सख्त बनी हुई है। यात्रियों से भी अपील की गई है कि वे घबराएं नहीं और सुरक्षा जांच में सहयोग करें। यह घटना एक बार फिर हवाई अड्डों की सुरक्षा व्यवस्था और साइबर माध्यम से मिलने वाली धमकियों की गंभीरता को उजागर करती है। जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी।