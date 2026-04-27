27 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बम की धमकी, 15 IED का दावा, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

Bomb Threat: हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बम की धमकी वाला ईमेल मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। धमकी में 15 IED होने का दावा किया गया है।

2 min read
Google source verification

हैदराबाद तेलंगाना

image

Devika Chatraj

Apr 27, 2026

राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बम की धमकी (AI Image)

Hyderabad Airport Bomb Threat: हैदराबाद स्थित राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोमवार सुबह उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब बम धमकी से जुड़ा एक संदिग्ध ईमेल सामने आया। इस घटना के बाद पूरे एयरपोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को तुरंत कड़ा कर दिया गया और सभी सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गईं।

IED होने के दावा

जानकारी के अनुसार यह धमकी भरा ईमेल सुबह करीब 6:10 बजे प्राप्त हुआ था। इसे Yuxan Xi नामक व्यक्ति द्वारा भेजा गया बताया जा रहा है। ईमेल में गंभीर दावा किया गया कि एयरपोर्ट के दो टर्मिनलों में यात्रियों के हैंड बैग्स में आरडीएक्स आधारित 15 इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) छिपाए गए हैं।

ईमेल मिलते ही जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां

इतना ही नहीं, ईमेल में यह भी कहा गया कि वीवीआईपी यात्रियों को तुरंत सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ गई। इस सूचना के बाद एयरपोर्ट प्रशासन और सुरक्षा बलों ने बिना देरी किए पूरे क्षेत्र की गहन जांच शुरू कर दी।

एक्स्ट्रा सुरक्षा लागू

बम निरोधक दस्ते (Bomb Disposal Squad), सीआईएसएफ (CISF) और स्थानीय पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और टर्मिनल क्षेत्रों की सघन तलाशी ली गई। यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पूरे एयरपोर्ट परिसर में अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू किए गए।

साइबर सेल की मदद से जांच जारी

फिलहाल, जांच एजेंसियां इस ईमेल की सत्यता की पुष्टि में जुटी हुई हैं। साइबर सेल की मदद से ईमेल के स्रोत और भेजने वाले की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी संभावित खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है और हर एंगल से जांच की जा रही है।

सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

एयरपोर्ट पर फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, हालांकि सुरक्षा व्यवस्था अभी भी सख्त बनी हुई है। यात्रियों से भी अपील की गई है कि वे घबराएं नहीं और सुरक्षा जांच में सहयोग करें। यह घटना एक बार फिर हवाई अड्डों की सुरक्षा व्यवस्था और साइबर माध्यम से मिलने वाली धमकियों की गंभीरता को उजागर करती है। जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी।

खबर शेयर करें:

Updated on:

27 Apr 2026 11:16 am

Published on:

27 Apr 2026 10:44 am

Hindi News / National News / राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बम की धमकी, 15 IED का दावा, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

राज्य सभा में 113 हुई बीजेपी सांसदों की संख्या, AAP के 7 बागी MP के लिए जारी हुई नई अधिसूचना

AAP Rajya Sabha MPs join BJP, Seven AAP MPs merge with BJP, Raghav Chadha joins BJP, AAP split Rajya Sabha, Anti-defection law Rajya Sabha merger,
राष्ट्रीय

पूर्व DIG हरचरण सिंह भुल्लर पर ED की बड़ी कार्रवाई, 5 शहरों में 11 ठिकानों पर छापेमारी, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला

राष्ट्रीय

एक्साइज पॉलिसी केस: ‘अब न्याय की उम्मीद नहीं’, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में पेश होने से किया इंकार

Excise Policy Case
राष्ट्रीय

‘मेरे पास 3 ऑप्शन थे,’ राघव चड्ढा ने क्यों दिया AAP से इस्तीफा, Video शेयर कर खुद बताई वजह

राष्ट्रीय

Inside Story: विधायक आवास पर बमबारी, TMC-BJP समर्थकों में भिड़ंत; PM मोदी के आने से पहले जगद्दल में कैसी भड़की हिंसा

Jagaddal violence, West Bengal violence, Jagaddal clash, North 24 Parganas violence,
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.