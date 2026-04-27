पूर्व DIG हरचरण सिंह भुल्लर पर ED की बड़ी कार्रवाई, 5 शहरों में 11 ठिकानों पर छापेमारी, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला

ईडी इस कार्रवाई के जरिए कई अहम पहलुओं की जांच कर रही है, जिनमें अपराध से अर्जित धन (Proceeds of Crime) का पता लगाना, बेनामी संपत्तियों की पहचान करना और मनी ट्रेल को ट्रैक करते हुए महत्वपूर्ण सबूत जुटाना शामिल है। फिलहाल सभी स्थानों पर तलाशी अभियान जारी है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं।