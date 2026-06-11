स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास अमरीकी हमले में मारा गया हिमाचल CM के विधान सभा क्षेत्र का आदित्य शर्मा, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जताया शोक

आदित्य शर्मा के दादाजी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरी बस यही मांग है कि मेरा बचा गचा गया है- मेरा इकलौता बच्चा था। उन्होंने सरकार से सवाल से पूछा कि अगर कैप्टन को जहाज आगे न ले जाने की कोई चेतावनी दी गई थी, तो हम जानना चाहते हैं कि किसके कहने पर उन्होंने जहाज आगे बढ़ाया। उन्होंने आगे कहा कि वे अनुराग ठाकुर और हिमाचल प्रदेश सरकार से गुजारिश करते है कि वे इसकी जांच करें और दोषियों को कड़ी सजा मिले।