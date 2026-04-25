‘BJP की वॉशिंग मशीन वापस आ गई, साथ ही मोदी का वॉशिंग पाउडर भी: AAP में बगावत पर कांग्रेस की चुटकी

पूर्व कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि भाजपा राघव चड्ढा को लुभाने में कामयाब रही। भाजपा शिकार की इस राजनीति को जानती है, बंगाल में भी ऐसा ही होता है। जब ममता बनर्जी को लगता है कि चुनाव परिणाम खतरे में हैं, तो वह भी मैदान में उतरती हैं और अपनी एजेंसी आई-पीएसी को शिकार के लिए लगा देती हैं। आई-पीएसी हमारे उन उम्मीदवारों से संपर्क करती है जिनके जीतने की उम्मीद होती है। भाजपा भी शिकार की राजनीति करती है और ममता बनर्जी भी। आज की राजनीति में यही नया चलन है।