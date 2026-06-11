Abhishek Banerjee: अभिषेक बनर्जी पहुंचे CID ऑफिस, फर्जी सिग्नेचर केस में होनी है पूछताछ



सीआईडी ने इस मामले में अभिषेक बनर्जी को तीन बार नोटिस जारी किया था। जांच अधिकारियों के अनुसार, वह किसी भी समन पर पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। पहले स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला दिया गया, जबकि बाद में वह दिल्ली चले गए। उस दौरान उन्हें विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रमों और इंडिया गठबंधन से जुड़ी बैठकों में सक्रिय देखा गया, जिससे जांच एजेंसी ने उनकी अनुपस्थिति पर आपत्ति जताई थी। मामला जब अदालत पहुंचा तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया। अदालत के आदेश के बाद उन्होंने सीआईडी के समक्ष पेश होने का फैसला किया और गुरुवार को भवानी भवन पहुंचकर अधिकारियों के सवालों का सामना किया।