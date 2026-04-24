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अगर सब ठीक था, तो Raghav Chadha ने क्यों छोड़ा AAP का साथ? सांसदों की बगावत पर BJP का तंज

Raghav Chadha Join BJP: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेताओं ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (AAP) पर जमकर हमला बोला है। यह प्रतिक्रिया तब आई है जब राघव चड्ढा सहित AAP के सात राज्यसभा सांसद ने पार्टी छोड़कर BJP में शामिल होने का फैसला किया।

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भारत

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Shaitan Prajapat

Apr 24, 2026

Raghav Chadha

Raghav Chadha (Image: IANS)

BJP Slams AAP: राज्यसभा में आम आदमी पार्टी (AAP) के दो-तिहाई सांसदों के टूटने और भाजपा में शामिल होने के बाद राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने AAP पर जोरदार पलटवार करते हुए उसे आत्मनिरीक्षण करने की सलाह दी है। भाजपा का कहना है कि पार्टी में यह फूट किसी बाहरी हस्तक्षेप से नहीं, बल्कि केजरीवाल के नेतृत्व और पार्टी की आंतरिक विफलता के कारण हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (AAP) पर तीखा हमला बोला है।

आप को आत्म-मंथन करने की जरूरत: बांसुरी स्वराज

पत्रकारों से बात करते हुए BJP सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि यह वह समय है जब AAP के नेतृत्व को आत्म-मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि जब पार्टी का एक और संस्थापक सदस्य नाराज और निराश होकर पार्टी छोड़ देता है, तो यह साफ है कि संगठन पूरी तरह से बिखर रहा है।

वे अपनी पार्टी में दुखी थे: अनुराग ठाकुर

BJP सांसद अनुराग ठाकुर के अनुसार, भ्रष्टाचार ही वह वजह है जिसके चलते AAP के संस्थापकों ने एक-एक करके पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी (AAP) ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें उसके कई नेता इतने कम समय में ही जेल चले गए। ठाकुर ने भी इस बात पर जोर दिया कि AAP के नेतृत्व को अपने कई नेताओं के पार्टी छोड़ने के पीछे की वजह पर आत्म-मंथन करना चाहिए। उन्होंने कहा, वजह साफ है: वे अपनी पार्टी में दुखी थे। वे जिस मकसद से पार्टी में आए थे, वह भ्रष्टाचार से लड़ना था, लेकिन जब पार्टी (AAP) खुद उसी भ्रष्टाचार में डूब गई, तो उसके नेता एक-एक करके पार्टी छोड़कर जा रहे हैं।

अपने मुख्य लक्ष्य से भटक गई पार्टी

BJP प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि AAP के नेताओं को अब यह एहसास हो गया है कि पार्टी अपने मुख्य लक्ष्य से भटक गई है। उन्होंने आगे कहा, अरविंद केजरीवाल अकेले रह जाएंगे। हुसैन ने कहा कि कई सांसदों का AAP छोड़कर जाना इस बात का साफ संकेत है कि पार्टी का अस्तित्व संकट में है।

पंजाब के लोग AAP के शासन से परेशान

इस बीच, दिल्ली BJP के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने AAP सांसदों के पार्टी में शामिल होने के फैसले का स्वागत किया। इसके अलावा, सचदेवा ने यह भी अनुमान लगाया कि AAP की पंजाब इकाई के नेतृत्व में भी फूट पड़ सकती है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि पंजाब में एक बड़ी फूट पड़ेगी, क्योंकि पंजाब के लोग आम आदमी पार्टी के शासन से परेशान हैं। वहां के स्थानीय नेता भी (मुख्यमंत्री) भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के प्रशासन से हताश हो चुके हैं।

अपने ही बुने जाल में फंसी हुई है AAP

AAP में फूट के लिए केजरीवाल को दोषी ठहराते हुए, BJP के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने ​​कहा, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार, लूट और सिंडिकेट की राजनीति में लिप्त रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी अपने ही बुने जाल में फंसी हुई है।

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Published on:

24 Apr 2026 08:25 pm

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