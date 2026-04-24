अगर सब ठीक था, तो Raghav Chadha ने क्यों छोड़ा AAP का साथ? सांसदों की बगावत पर BJP का तंज

BJP सांसद अनुराग ठाकुर के अनुसार, भ्रष्टाचार ही वह वजह है जिसके चलते AAP के संस्थापकों ने एक-एक करके पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी (AAP) ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें उसके कई नेता इतने कम समय में ही जेल चले गए। ठाकुर ने भी इस बात पर जोर दिया कि AAP के नेतृत्व को अपने कई नेताओं के पार्टी छोड़ने के पीछे की वजह पर आत्म-मंथन करना चाहिए। उन्होंने कहा, वजह साफ है: वे अपनी पार्टी में दुखी थे। वे जिस मकसद से पार्टी में आए थे, वह भ्रष्टाचार से लड़ना था, लेकिन जब पार्टी (AAP) खुद उसी भ्रष्टाचार में डूब गई, तो उसके नेता एक-एक करके पार्टी छोड़कर जा रहे हैं।