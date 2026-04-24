राघव चड्ढा ने पंजाब की पीठ में घोंपा छुरा, जनता नहीं करेगी माफ: BJP में जाने पर संजय सिंह का बड़ा प्रहार

Operation Lotus AAP MPs Join BJP: आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने राघव चड्ढा के पाला बदलने पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी और बागी सांसदों पर हमला बोला है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने 'ऑपरेशन लोटस' के जरिए न केवल 'आप' के 7 सांसदों को तोड़ा है, बल्कि पंजाब की जनता के जनादेश का भी अपमान किया है। संजय सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार पर 'ऑपरेशन लोटस' चलाया जा रहा है। इस 'ऑपरेशन लोटस' को अंजाम देने के लिए ED और CBI का इस्तेमाल किया जा रहा है। पंजाब की जनता इन 'गद्दारों' को कभी नहीं भूलेगी।