लेफ्ट के वैचारिक किले पर PM Modi का हमला, कहा- जादवपुर यूनिवर्सिटी में अब देश विरोधी बातें लिखी जा रही

महिला आरक्षण के मुद्दे पर भी मोदी ने TMC पर हमला बोला। उन्होंने कहा BJP का विश्वास है कि बेटी सशक्त होगी, तो समाज सशक्त होगा। इसलिए हम हर योजना में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बंगाल की हर बहन आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने। लेकिन आपने देखा कि कुछ दिन पहले देश की संसद में TMC और उसके साथियों ने महिला आरक्षण का विरोध किया। देश चाहता है कि राजनीति में बेटियों की भागीदारी बढ़े। लेकिन TMC नहीं चाहती। भाजपा चाहती है कि देश की नारी शक्ति सशक्त हो, लेकिन TMC इसके विरोध में खड़ी हो गई है।