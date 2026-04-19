सम्राट चौधरी ने महिला आरक्षण और गरीबों के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा, भाजपा कार्यालय से सीएम का विपक्ष पर तीखा वार

फोटो में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (सोर्स: ANI)
Samrat Choudhary मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण को लेकर कांग्रेस पार्टी का रवैया पाखंडपूर्ण है। यह ऐसा मुद्दा है जिस पर वह सिर्फ बातें करती है, जबकि अब सच्चाई पूरे देश के सामने आ चुकी है। भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिला सशक्तिकरण के नाम पर केवल बयानबाजी करती है, जबकि उसका वास्तविक रवैया पाखंड से भरा हुआ है।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस और विपक्षी दलों ने आज तक गरीबों को मुख्यधारा से जोड़ने का काम नहीं किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से आरक्षण विरोधी रही है और वह कभी नहीं चाहती थी कि आरक्षण व्यवस्था लागू हो।
भाजपा कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की एनडीए सरकार ने महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया है। उन्होंने कहा कि जब देश स्तर पर महिला आरक्षण की बात आई, तो कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव ने अपना असली चेहरा दिखा दिया।
सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी ने महिला आरक्षण के खिलाफ अपनी मंशा पहले ही स्पष्ट कर दी थी। उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों का उल्लेख करते हुए कहा कि भाजपा ने हमेशा आगे आकर सहयोग किया है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा को इस बात पर गर्व है कि महिला बिल को पारित कराने का प्रयास किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने महिलाओं के हितों के खिलाफ काम किया है, जिसका जवाब बिहार की जनता उनसे जरूर मांगेगी।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भाजपा कार्यालय पहुंच गए हैं। वे थोड़ी देर में पत्रकारों से बातचीत करेंगे। इससे पहले उन्होंने शुक्रवार को भी पत्रकारों से औपचारिक बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने बिहार के विकास को लेकर अपना रोडमैप स्पष्ट किया था। एक सप्ताह के भीतर यह उनका दूसरा प्रेस वार्ता होगा। सूत्रों के अनुसार सम्राट चौधरी महिला आरक्षण को लेकर अपनी बात रखेंगे। कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी बापू टावर गर्दनीबाग भी जाएंगे।
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