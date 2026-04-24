तीन सांसदों को अयोग्य घोषित करने की AAP करेगी मांग, राघव चड्ढा समेत सामने आए ये दो नाम

AAP Readies Plea To Disqualify: राघव चड्ढा समेत छह सांसदों के भाजपा में शामिल होने की घोषणा के बाद आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है। इसी कड़ी में 'आप' ने कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। दलबदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग की जाएगी। इसकी जानकारी आप के वरिष्ठ नेता संजय सिंह की तरफ से दी गई है। उन्होंने सोशल मीडिया 'एक्स' के जरिए राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक को राज्य सभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराने की मांग की है।