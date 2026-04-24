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तीन सांसदों को अयोग्य घोषित करने की AAP करेगी मांग, राघव चड्ढा समेत सामने आए ये दो नाम

AAP preparing for anti defection Law: राघव चड्ढा समेत छह राज्यसभा सांसदों की बगावत के बाद आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी में हैं।

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भारत

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Satya Brat Tripathi

Apr 24, 2026

Raghav chadha

राघव चड्ढा की फोटो

AAP Readies Plea To Disqualify: राघव चड्ढा समेत छह सांसदों के भाजपा में शामिल होने की घोषणा के बाद आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है। इसी कड़ी में 'आप' ने कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। दलबदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग की जाएगी। इसकी जानकारी आप के वरिष्ठ नेता संजय सिंह की तरफ से दी गई है। उन्होंने सोशल मीडिया 'एक्स' के जरिए राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक को राज्य सभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराने की मांग की है।

उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, 'मैं माननीय राज्यसभा सभापति को एक पत्र प्रस्तुत करूंगा, जिसमें राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक को भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल होने के कारण राज्यसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने की मांग की जाएगी, क्योंकि यह संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता त्यागने के समान है।'

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Published on:

24 Apr 2026 07:44 pm

Hindi News / National News / तीन सांसदों को अयोग्य घोषित करने की AAP करेगी मांग, राघव चड्ढा समेत सामने आए ये दो नाम

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