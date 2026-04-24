तीन सांसदों को अयोग्य घोषित करने की AAP करेगी मांग, राघव चड्ढा समेत सामने आए ये दो नाम

राघव चड्ढा की फोटो
AAP Readies Plea To Disqualify: राघव चड्ढा समेत छह सांसदों के भाजपा में शामिल होने की घोषणा के बाद आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है। इसी कड़ी में 'आप' ने कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। दलबदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग की जाएगी। इसकी जानकारी आप के वरिष्ठ नेता संजय सिंह की तरफ से दी गई है। उन्होंने सोशल मीडिया 'एक्स' के जरिए राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक को राज्य सभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराने की मांग की है।
उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, 'मैं माननीय राज्यसभा सभापति को एक पत्र प्रस्तुत करूंगा, जिसमें राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक को भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल होने के कारण राज्यसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने की मांग की जाएगी, क्योंकि यह संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता त्यागने के समान है।'
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