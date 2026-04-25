पंजाब में गिर सकती है आप सरकार, AAP के पूर्व अध्यक्ष का दावा, 28 MLA छोड़ सकते हैं पार्टी

7 AAP MPs join BJP: अरविंद केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं को 2 साल पहले जेल जाना पड़ा था। जिसके बाद पार्टी की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। पार्टी को एक दिन पहले अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा, जब पार्टी के 7 सांसदों ने पार्टी ने इस्तीफा देने का ऐलान किया। जिसके बाद पंजाब की सियासत बहुत गर्म हो गई है। अब इस बात को लेकर दावे किए जा रहे हैं कि पंजाब में सरकार गिर सकती है। हरियाणा में AAP के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद ने एक बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि राज्यसभा के कुछ सांसदों के बीजेपी में जाने के बाद अब पंजाब में भी पार्टी के अंदर असंतोष तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि करीब 28 विधायक भी पार्टी छोड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है, तो पंजाब की मौजूदा सरकार पर सीधा असर पड़ सकता है।