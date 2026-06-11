Cyber Fraud: पहले जीता भरोसा, फिर बोनस का लालच देकर DRDO कर्मचारी से 15.74 लाख रुपये की ठगी

पुलिस जांच के मुताबिक, ठगों ने बेहद सुनियोजित तरीके से इस पूरे मामले को अंजाम दिया। पीड़ित को पहले एक वर्क-फ्रॉम-होम जैसी स्कीम में जोड़ा गया, जहां उसे आसान टास्क और शुरुआती निवेश पर छोटे-छोटे मुनाफे दिखाए गए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़ित को एक ग्रुप में शामिल किया गया था, जिसके बाद उसे ट्रेनिंग दी गई और कई वेबसाइटों पर रजिस्टर करने के लिए कहा गया। शुरू में, टास्क पूरे करने और पैसे जमा करने पर उसे मुनाफा हुआ, जिससे धोखाधड़ी करने वालों को उसका भरोसा जीत दिया