ममता बनर्जी को एक और झटका, TMC पार्षद स्वपन समद्दार गिरफ्तार

TMC Councillor Swapan Samaddar Arrested: ​पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हारने के साथ ही ममता बनर्जी के बुरे दिन शुरू हो गए है। 15 साल तक सत्ता में रहने वाली तृणमूल कांग्रेस एक महीने में टूटकर बिखर गई। टीएमसी नेता एक के बाद एक पार्टी छोड़कर जा रहे है। वहीं कुछ नेताओं पर प्रशासन का डंडा चल रहा है। इसी कड़ी में कोलकाता पुलिस ने TMC पार्षद स्वपन समद्दार को नारकेलडांगा पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले के सिलसिले में गिरफ़्तार किया। कोलकाता नगर निगम के पार्षद स्वपन समद्दार को 2021 के विधानसभा चुनाव से संबंधित जबरन वसूली, धमकी और चुनावोत्तर हिंसा के कथित आरोपों में गिरफ्तार किया।