बीजेपी को बड़ा झटका, अन्नामलाई के बाद अब अमर प्रसाद रेड्डी ने दिया इस्तीफा

Tamil Nadu BJP : भाजपा के वरिष्ठ नेता और तमिलनाडु राज्य सचिव अमर प्रसाद रेड्डी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी आधिकारिक पदों से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। इस फैसले के साथ ही भाजपा के साथ उनका 13 साल पुराना लंबा जुड़ाव खत्म हो गया है। अमर प्रसाद रेड्डी को तमिलनाडु में भाजपा के सबसे सक्रिय और प्रमुख चेहरों में गिना जाता था। आपको बता दें कि बीते ​दिनों अन्नामलाई ने भी बीजेपी छोड़ दी थी। तमिलनाडु बीजेपी का यह दूसरा बड़ा झटका है।